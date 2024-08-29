إعلان نيس لضم محمد عبد المنعم من الأهلي
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 19:01
Désormais, Nice a aussi son Pharaon.— OGC Nice (@ogcnice) August 29, 2024
الان، نيس اصبح لديها الفرعون الخاص بها pic.twitter.com/lttXYVLD78
إعلان نيس لضم محمد عبد المنعم من الأهلي
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