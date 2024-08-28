هدف برشلونة الثاني ضد رايو فايكانو - داني أولمو (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:30
🤩🥅 داني أولمو يتألق بهز الشباك في أول ظهور له مع برشلونة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/0tdJnsf6HP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2024
هدف برشلونة الثاني ضد رايو فايكانو - داني أولمو (الدوري الإسباني)
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