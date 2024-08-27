هدف رايو فايكانو الأول ضد برشلونة - أوناي لوبيز (الدوري الإسباني)
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 23:30
رايو فاييكانو يباغت برشلونة بهدف مبكر سجله أوناي لوبيز ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/EmV3JMYEr8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2024
هدف رايو فايكانو الأول ضد برشلونة - أوناي لوبيز (الدوري الإسباني)
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