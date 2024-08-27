هدف النصر الثاني في الفيحاء - رونالدو (الدوري السعودي)

هدددددف!⚽

لا يتوقف عن التسجيل.. رونالدو حطها في الشباك 🧠🔥



الفيحاء 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي

⁧#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/TzqtIQEuYh