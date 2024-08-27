هدف النصر الأول في الفيحاء - تاليسكا (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 22:00
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 27, 2024
النصر يسجل مبكرًا عن طريق تاليسكا ⚽️🔥
الفيحاء 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/CgBb6tyks1
هدف النصر الأول في الفيحاء - تاليسكا (الدوري السعودي)
نرشح لكم
هدف رايو فايكانو الأول ضد برشلونة - أوناي لوبيز (الدوري الإسباني) هدف النصر الثاني في الفيحاء - رونالدو (الدوري السعودي) هدف فوز زد على الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر) أهداف فوز يوفنتوس على فيرونا 0/3 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إمبولي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز نابولي على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على بلد الوليد 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 2-0 (الدوري الإنجليزي)