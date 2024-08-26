أهداف فوز إمبولي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

روما يتعثر من جديد في الكالتشيو بهزيمة تاريخية من إمبولي بنتيجة 2-1 في ملعب الأولمبيكو ⚠️



شاهد الأهداف بتعليق عامر عبدالله ⚽️📹#روما_إمبولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/2TbCr7mWrE