أهداف فوز إمبولي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 00:29

8/26/2024 12:29:52 AM أهداف فوز إمبولي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز إمبولي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي)

روما الدوري الإيطالي إمبولي جياسي
نرشح لكم
أهداف فوز نابولي على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على بلد الوليد 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد برينتفورد - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 3-2 (الدوري الألماني) هدفا فوز إنتر ميلان على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز بارما على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
أحمد محمود: سأعود إلى الزمالك ومستعد لمنافسة عمر جابر لصالح الفريق 3 دقيقة | الدوري المصري
عمرو قلاوة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه 24 دقيقة | الدوري المصري
إقالة أم استقالة؟ الجوادي يكشف سبب رحيله عن الأهلي وحقيقة سوء علاقته مع بيبو 41 دقيقة | الدوري المصري
الجوادي يكشف موقف كولر من كهربا وكيف عاد الشحات للمشاركة الأساسية 49 دقيقة | الدوري المصري
الجوادي يكشف حقيقة أزمة الجماهير في مباراة سموحة.. ورأي كولر في زيزو 53 دقيقة | الدوري المصري
خالد الجوادي: أنا مساعد كولر ولست مترجمه.. وهذا سبب فشل موديست ورأي فايلر السلبي 53 دقيقة | الدوري المصري
طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمود عبد العاطي وفترة غيابه 2 ساعة | الكرة الإفريقية
نابولي يعود للانتصارات بفوز على بولونيا.. وهزيمة تاريخية لـ روما من إمبولي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى