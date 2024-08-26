أهداف فوز نابولي على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 00:07
نابولي يعود للمتعة الكروية من جديد بثلاثية رائعة في شباك بولونيا 🔵✨— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 25, 2024
شاهد أهداف المباراة بتعليق فارس عوض ⚽️📹#نابولي_بولونيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/iQHQsYBtzS
أهداف فوز نابولي على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
أهداف فوز إمبولي على روما 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على بلد الوليد 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد برينتفورد - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 3-2 (الدوري الألماني) هدفا فوز إنتر ميلان على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز بارما على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)