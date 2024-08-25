هدف فوز زد على مودرن سبورت 1-0 (كأس مصر)

ملخص فوز بيراميدز على جي كيه يو 3-1 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1 (10-9) 1 (كأس مصر)

بعد صراع فردي.. هدف طلائع الجيش الأول ضد الإسماعيلي - جودوين شيكا (الدوري المصري)