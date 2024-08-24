ملخص فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1 (10-9) 1 (كأس مصر)

السبت، 24 أغسطس 2024 - 21:55

8/24/2024 9:55:48 PM ملخص فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1 (10-9) 1 (كأس مصر)

ملخص فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1 (10-9) 1 (كأس مصر)

الإسماعيلي طلائع الجيش كأس مصر
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