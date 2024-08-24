ملخص فوز دورتموند على فرانكفورت 2-0 (الدوري الألماني)
السبت، 24 أغسطس 2024 - 21:54
ملخص فوز دورتموند على فرانكفورت 2-0 (الدوري الألماني)
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