سوتشيك يساعد طفل حامل الكرات بعد وقوع لوحة الإعلانات عليه
السبت، 24 أغسطس 2024 - 20:47
لاعبو ويستهام يطمئنون على صحة الفتى ملتقط الكرات بعد إصابته جراء سقوط قسم من المدرج عليه#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/Y0zKFqrbOU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 24, 2024
سوتشيك يساعد طفل حامل الكرات بعد وقوع لوحة الإعلانات عليه
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