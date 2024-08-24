هدف سون الثاني في إيفرتون من خطأ فادح (الدوري الإنجليزي)
السبت، 24 أغسطس 2024 - 20:01
🔥⚽️سون يخطف الكرة من بيكفورد ويسجل الهدف الثاني لتوتنهام#الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/n6SiebdH0e— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 24, 2024
هدف سون الثاني في إيفرتون من خطأ فادح (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدفا فوز إنتر ميلان على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز بارما على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أرسنال على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز دورتموند على فرانكفورت 2-0 (الدوري الألماني) سوتشيك يساعد طفل حامل الكرات بعد وقوع لوحة الإعلانات عليه هدف مانشستر يونايتد الأول ضد برايتون - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي) هدف برايتون الأول ضد مانشستر يونايتد - ويلبيك (الدوري الإنجليزي)