ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه 6-0 (الدوري الفرنسي)

السبت، 24 أغسطس 2024 - 00:45

8/24/2024 12:45:31 AM ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه 6-0 (الدوري الفرنسي)

ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه 6-0 (الدوري الفرنسي)

باريس سان جيرمان مونبلييه الدوري الفرنسي ماركو أسينسيو
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