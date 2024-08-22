هدف أحمد عبد القادر مع نادي قطر في الدوري ضد الشمال
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 22:02
📽️ شاهد | هدف #قطر الأول عن طريق اللاعب أحمد عبدالقادر— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) August 22, 2024
#الشمال_قطر | #دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/9c4q75HCQB
هدف أحمد عبد القادر مع نادي قطر في الدوري ضد الشمال
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