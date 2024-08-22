هدف النصر الأول في الرائد - رونالدو - (الدوري السعودي)
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 21:48
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
رونالدو يفتتح أول أهدافه في دوري روشن ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cgxFhZqgxy
هدف النصر الأول في الرائد - رونالدو - (الدوري السعودي)
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