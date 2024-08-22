ركلات الترجيح بين الزمالك وطلائع الجيش 4-5 (كأس مصر)
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 00:16
طلائع الجيش إلى دور ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الجزاء🏆— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 21, 2024
شاهد ركلات الجزاء وإهدار زياد كمال ركلة جزاء ❌ pic.twitter.com/RfPnYTjqAH
ركلات الترجيح بين الزمالك وطلائع الجيش 4-5 (كأس مصر)
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