ركلات الترجيح بين الزمالك وطلائع الجيش 4-5 (كأس مصر)

طلائع الجيش إلى دور ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الجزاء🏆

شاهد ركلات الجزاء وإهدار زياد كمال ركلة جزاء ❌ pic.twitter.com/RfPnYTjqAH