هدف بيراميدز الثاني في الجونة - أحمد سامي (كأس مصر)
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 21:55
من الدووور التاني ولا أجدع مهاجم 😱🔥 أحمد سامي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى الجونة بكأس مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/RdU1oEDffL— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 21, 2024
هدف بيراميدز الثاني في الجونة - أحمد سامي (كأس مصر)
نرشح لكم
هدف بيراميدز الأول في الجونة - ماييلي (كأس مصر) هدفا فوز الإسماعيلي على سموحة 2-0 (كأس مصر) هدف فوز مودرن سبورت على إنبي 1-0 - محمود رزق (كأس مصر) المؤتمر الصحفي لتقديم أحمد عبد القادر في نادي قطر أهداف فوز يوفنتوس على كومو 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل سيراميكا مع زد 2-2 (الدوي المصري) أهداف فوز بيراميدز على جيه كيه يو 6-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدفا فوز المصري على الاتحاد 2-0 (الدوري المصري)