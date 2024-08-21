هدفا فوز الإسماعيلي على سموحة 2-0 (كأس مصر)
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 21:02
هدفا فوز الإسماعيلي على سموحة 2-0 (كأس مصر)
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