هدف فوز مودرن سبورت على إنبي 1-0 - محمود رزق (كأس مصر)
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:12
جوووووووول⚽🔥.. رأسية رائعة من محمود رزق تمنح مودرن سبورت هدف التقدم على إنبي💥 pic.twitter.com/NWI4U6rN7Z— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 20, 2024
هدف فوز مودرن سبورت على إنبي 1-0 - محمود رزق (كأس مصر)
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