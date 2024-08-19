أهداف تعادل سيراميكا مع زد 2-2 (الدوي المصري)
الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 00:53
"رأسية صاروخية من رشيد أحمد.. و ريمونتادا سيراميكا🔥💥".. أهداف مباراة زد وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل#ONTime_Sports pic.twitter.com/EasX3gpNfk— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 18, 2024
أهداف تعادل سيراميكا مع زد 2-2 (الدوي المصري)
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