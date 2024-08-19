هدفا فوز المصري على الاتحاد 2-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 00:17
هدفا فوز المصري على الاتحاد 2-0 (الدوري المصري)
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