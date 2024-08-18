أهداف فوز هيلاس فيرونا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:59
أنطونيو كونتي يخسر في مباراته الأولى بالثلاثة..— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 18, 2024
هيلاس فيرونا يفوز على نابولي 3-0
شاهد ملخص الأهداف#أبوظبي_الرياضية Premium 1 #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/SCsrWPp8KJ
أهداف فوز هيلاس فيرونا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
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