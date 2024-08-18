أهداف فوز هيلاس فيرونا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:59

8/18/2024 10:59:01 PM أهداف فوز هيلاس فيرونا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز هيلاس فيرونا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي هيلاس فيرونا
نرشح لكم
إصابة مروعة.. لحظة سقوط أنجل جوميز لاعب ليل (الدوري الفرنسي) ملخص فوز باير ليفركوزن على شتوتجارت (السوبر الألماني) أهداف تعادل ميلان مع تورينو 2-2 (الدوري الإيطالي) أهداف تعادل جنوى مع إنتر 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أرسنال على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) إصابة خطيرة لـ دانيلو لاعب نونتنجهام فورست (الدوري الإنجليزي) تصريحات صلاح بعد هدفه ضد إبسويتش ملخص فوز باريس سان جيرمان على لو هافر 4-1 (الدوري الفرنسي)
أخر الأخبار
جوميز: ربما تفضل بعض الجماهير الفوز بمباراتي الأهلي على الفوز بالدوري.. وهذا سبب قرار الكأس 3 ساعة | الدوري المصري
جوميز: تلقيت بعض العروض ولكني سأبقى مع الزمالك.. وهذا موقفي من رحيل زيزو 5 ساعة | الدوري المصري
برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع ريال مايوركا في مباراة مثيرة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الشيبي والشناوي وكالوشا ووسام.. أبرز أرقام الدوري المصري موسم 2023-24 7 ساعة | الدوري المصري
للموسم الثاني تواليا.. أحمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2023-24 7 ساعة | الدوري المصري
المصري يسدد باقي مستحقات البدوي ويبدأ إجراءات رفع وقف القيد 7 ساعة | الدوري المصري
البنك الأهلي يضم هشام صلاح من الاتحاد.. وفي الجول يكشف قيمة الصفقة 8 ساعة | الدوري المصري
الأجنبي العاشر والثاني من قارة آسيا.. وسام أبو علي هدافا للدوري المصري 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة