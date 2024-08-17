أهداف تعادل الزمالك مع بلدية المحلة 2-2 (الدوري المصري)

تعادل مثير بنتيجة 2-2 بين الزمالك وبلدية المحلة في مباراة ختامية رائعة للبلدية له في دوري نايل😍🔥



إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/06Tt7Z4kNW