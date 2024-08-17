هدف النصر الأول ضد الهلال - كريستيانو رونالدو (السوبر السعودي)
السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:10
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
أولى أهداف النصر عن طريق رونالدو ⚽🔥🟡
النصر 1 × 0 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/jV1zZRQX9r
هدف النصر الأول ضد الهلال - كريستيانو رونالدو (السوبر السعودي)
نرشح لكم
هدف النصر الثاني في التعاون - رونالدو (نصف نهائي السوبر السعودي) هدف النصر الأول في التعاون - أيمن يحيى (نصف نهائي السوبر السعودي) ملخص فوز الهلال على أهلي جدة بركلات الترجيح - (نصف نهائي السوبر السعودي) هدف أهلي جدة الأول في الهلال - فيرمينو (السوبر السعودي) ملخص فوز الهلال على النصر 1 (5-4) 1 (نهائي كأس السعودية) القائم يمنع رونالدو من هدف خرافي ضد الهلال (نهائي كأس السعودية) ملخص فوز الهلال على الطائي 3-1 (الدوري السعودي) ملخص تعادل النصر مع الرياض 2-2 (الدوري السعودي)