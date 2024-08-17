هدف ليفربول الأول في إبسويتش - جوتا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 17 أغسطس 2024 - 16:07
جوتا يكتب أول أهداف ليفربول تحت قيادة أرني سلوت في الدوري الإنجليزي💥#السبت_الكروي pic.twitter.com/u8Zn93Akv5— FilGoal (@FilGoal) August 17, 2024
هدف ليفربول الأول في إبسويتش - جوتا (الدوري الإنجليزي)
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