هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 23:10

8/16/2024 11:10:22 PM هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

الإسماعيلي سموحة حسام حسن الدوري المصري فادي فريد
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