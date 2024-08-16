هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 23:10
"سموحة تقتنص أخر ثلاث نقاط لها في الموسم الحالي"🔥.. الفريق السكندري يفوز على الإسماعيلي 2-0💥— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 16, 2024
إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/e5ZMZIeLZR
هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)
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