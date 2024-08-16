هدفا فوز سموحة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

"سموحة تقتنص أخر ثلاث نقاط لها في الموسم الحالي"🔥.. الفريق السكندري يفوز على الإسماعيلي 2-0💥



إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/e5ZMZIeLZR