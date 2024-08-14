هدف الأهلي الأول ضد إنبي - كهربا (الدوري المصري)
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 22:12
جووووول .. كهربـــــا يتحدى التسلل ⚡— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024
بعد أقل من دقيقة من عدم احتساب هدف كهربا .. الفولت العالي يسجل هدف صحيح للأهلي والتعادل في مرمى إنبي 🔥 pic.twitter.com/r0npXcDfYP
هدف الأهلي الأول ضد إنبي - كهربا (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف إنبي الأول ضد الأهلي - أحمد نادر حواش (الدوري المصري) ملخص فوز طلائع الجيش على الزمالك 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز زد على المصري 1-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في طلائع الجيش - سامسون أكينيولا (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الأول في الزمالك - عمر السعيد (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الثاني في الزمالك - كريم طارق (الدوري المصري) هدفا فوز الجونة على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الإسماعيلي مع المقاولون 1-1 (الدوري المصري)