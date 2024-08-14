هدف الأهلي الأول ضد إنبي - كهربا (الدوري المصري)

جووووول .. كهربـــــا يتحدى التسلل ⚡

بعد أقل من دقيقة من عدم احتساب هدف كهربا .. الفولت العالي يسجل هدف صحيح للأهلي والتعادل في مرمى إنبي 🔥 pic.twitter.com/r0npXcDfYP