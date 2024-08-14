هدف إنبي الأول ضد الأهلي - أحمد نادر حواش (الدوري المصري)
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 21:40
جوووووووووول أحمد نادر حواش ⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024
"الهدف في صناعته" مشوار من حتحوت قبل نص الملعب وعرضية بالمسطرة 😲👌.. إنبي يتقدم على الأهلي pic.twitter.com/4N2LrtqU9x
هدف إنبي الأول ضد الأهلي - أحمد نادر حواش (الدوري المصري)
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