هدف إنبي الأول ضد الأهلي - أحمد نادر حواش (الدوري المصري)

جوووووووووول أحمد نادر حواش ⚽

"الهدف في صناعته" مشوار من حتحوت قبل نص الملعب وعرضية بالمسطرة 😲👌.. إنبي يتقدم على الأهلي pic.twitter.com/4N2LrtqU9x