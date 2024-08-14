ملخص فوز زد على المصري 1-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 20:04

8/14/2024 8:04:05 PM ملخص فوز زد على المصري 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز زد على المصري 1-0 (الدوري المصري)

المصري في الدوري زد
نرشح لكم
هدف الأهلي الأول ضد إنبي - كهربا (الدوري المصري) هدف إنبي الأول ضد الأهلي - أحمد نادر حواش (الدوري المصري) ملخص فوز طلائع الجيش على الزمالك 3-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في طلائع الجيش - سامسون أكينيولا (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الأول في الزمالك - عمر السعيد (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الثاني في الزمالك - كريم طارق (الدوري المصري) هدفا فوز الجونة على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الإسماعيلي مع المقاولون 1-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
بصافرة نسائية.. بيراميدز يفوز على الداخلية في الوقت القاتل.. وماييلي يفشل بمهمة الهداف دقيقة | الكرة المصرية
موسمه الأفضل مع الأهلي.. كهربا يصل للمساهمة رقم 20 بهدفه ضد إنبي 35 دقيقة | الدوري المصري
السوبر السعودي - مدرب النصر: حققنا الأهم أمام التعاون.. وبروزوفيتش لم يستحق الطرد 53 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر السوبر الأوروبي – ريال مدريد (0) - (0) أتالانتا.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
مستمر في عيش حلمه.. برونو فيرنانديز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يكسر العقدة وبروزوفيتش يفسد فرحته.. النصر يضرب موعدا ناريا مع الهلال في نهائي السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جوميز: هذا ما عليك فعله عندما تكون لاعبا في الزمالك.. والخسارة اليوم مسؤوليتي ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. توقفت السلسلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 4 الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر