هدف النصر الأول في التعاون - أيمن يحيى (نصف نهائي السوبر السعودي)
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 19:46
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 14, 2024
أيمن يحيى يفتتح التسجيل مبكراً للنصر⚽🔥
التعاون 0 × 1 النصر#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #التعاون_النصر | #SSC pic.twitter.com/blxUoieXmJ
هدف النصر الأول في التعاون - أيمن يحيى (نصف نهائي السوبر السعودي)
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