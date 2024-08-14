هدف طلائع الجيش الثاني في الزمالك - كريم طارق (الدوري المصري)
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 18:26
بالكعب 🚀 على طريقة أسطورة الجزائر رابح ماجر 😳 كريم طارق يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/2V9pxSUAT1— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2024
هدف طلائع الجيش الثاني في الزمالك - كريم طارق (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على أتالانتا 2-0 (السوبر الأوروبي) ملخص تعادل إنبي مع الأهلي 1-1 (الدوري المصري) هدف ريال مدريد الثاني ضد أتالانتا - مبابي (السوبر الأوروبي 2024) هدف ريال مدريد الأول ضد أتالانتا - فالفيردي (السوبر الأوروبي 2024) هدف الأهلي الأول ضد إنبي - كهربا (الدوري المصري) هدف إنبي الأول ضد الأهلي - أحمد نادر حواش (الدوري المصري) هدف النصر الثاني في التعاون - رونالدو (نصف نهائي السوبر السعودي) ملخص فوز طلائع الجيش على الزمالك 3-1 (الدوري المصري)