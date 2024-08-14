هدفا فوز الجونة على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري)
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 - 00:49
ثنائية من أرنو راندريانانانتيناينا 💣🔥 أهداف المباراة المثيرة بين الجونة وبلدية المحلة 1/2 في دوري نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/613ziw9OBP— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 13, 2024
هدفا فوز الجونة على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري)
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