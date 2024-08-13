هدف أهلي جدة الأول في الهلال - فيرمينو (السوبر السعودي)
الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 - 20:56
🎥 الهدف الأول لـ @ALAHLI_FC ⚽️— كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) August 13, 2024
⏰ '66#الهلال_الأهلي 0 - 1 #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي 🏆 pic.twitter.com/nBnXPd9jwa
هدف أهلي جدة الأول في الهلال - فيرمينو (السوبر السعودي)
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