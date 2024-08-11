هدف الأهلي الأول في زد - كهربا (الدوري المصري)

"يا ولد على المتابعة يا كهربا"😍👏.. الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى زد إف سي من متابعة ولا أروع من محمود كهربا لتصبح النتيجة 1-0 للمارد الأحمر🦅#ONTime_Sports pic.twitter.com/7ozygw5l3y