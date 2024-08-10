هدف تعادل مانشستر سيتي في يونايتد - برناردو سيلفا (الدرع الخيرية)
السبت، 10 أغسطس 2024 - 18:52
BERNARDO SILVA 🤯@ManCity's man with a late leveller in the Manchester Derby!#CommunityShield pic.twitter.com/zLkRqfUeGN— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2024
هدف تعادل مانشستر سيتي في يونايتد - برناردو سيلفا (الدرع الخيرية)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على يونايتد بركلات الترجيح (الدرع الخيرية) هدف مانشستر يونايتد الأول في سيتي - أليخاندرو جارناتشو (الدرع الخيرية) ملخص فوز إسبانيا على فرنسا 5-3 (أولمبياد باريس) هدف مصطفى محمد مع نانت ضد لوريان (ودي) أهداف فوز بورتو على لشبونة 4-3 (السوبر البرتغالي) أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 5-0 (السوبر التركي) أهداف وركلات ترجيح برشلونة ضد مانشستر سيتي (مباراة ودية) مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 (ودية)