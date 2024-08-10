ملخص فوز المصري على البنك الأهلي 3-1 (كأس مصر)

السبت، 10 أغسطس 2024 - 00:20

8/10/2024 12:20:34 AM ملخص فوز المصري على البنك الأهلي 3-1 (كأس مصر)

ملخص فوز المصري على البنك الأهلي 3-1 (كأس مصر)

المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
هدف فوز الأهلي على سموحة - أفشة (الدوري المصري) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا 3-1 طلائع الجيش - (نهائي كأس الرابطة) هدف طلائع الجيش الأول في سيراميكا - كريم طارق (كأس الرابطة) هدف سيراميكا الأول في طلائع الجيش - جون إيبوكا (كأس الرابطة) ملخص فوز فرنسا على مصر 3-1 (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الثاني في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الأول في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) ملخص فوز الزمالك على إنبي 4-2 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
جوارديولا: دفع يونايتد وأرسنال الأموال طبيعي بينما العكس بالنسبة لنا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع المنتخب الأولمبي: المغرب لم يذهب إلا بـ 6 فرص وسجلها جميعا 38 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الذهبية جاءت بعد تعب كبير.. وأهديها للوطن العربي 47 دقيقة | باريس 2024
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من كأس مصر 54 دقيقة | الدوري المصري
رفع أثقال - نعمة محمد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس 55 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 10 أغسطس ساعة | باريس 2024
رئيس اتحاد المصارعة: كيشو محتجز ونأمل خروجه.. وهذا ما نعرفه عما حدث ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - اتهامات وشائعات؟ لا مشكلة.. إيمان خليف تحصد ذهبية الملاكمة لـ الجزائر ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها