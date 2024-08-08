هدف فوز الأهلي على سموحة - أفشة (الدوري المصري)
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:07
صاحب القاضية يستمر في التألق🔥🔥محمد مجدي أفشة يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي سموحة🔴🦅 pic.twitter.com/Ll0TCScuUi— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2024
هدف فوز الأهلي على سموحة - أفشة (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز سيراميكا كليوباترا 3-1 طلائع الجيش - (نهائي كأس الرابطة) هدف طلائع الجيش الأول في سيراميكا - كريم طارق (كأس الرابطة) هدف سيراميكا الأول في طلائع الجيش - جون إيبوكا (كأس الرابطة) ملخص فوز فرنسا على مصر 3-1 (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الثاني في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الأول في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) ملخص فوز الزمالك على إنبي 4-2 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)