ملخص فوز سيراميكا كليوباترا 3-1 طلائع الجيش - (نهائي كأس الرابطة)

هدف مصطفى محمد مع نانت ضد لوريان (ودي)

هدف طلائع الجيش الأول في سيراميكا - كريم طارق (كأس الرابطة)

هدف سيراميكا الأول في طلائع الجيش - جون إيبوكا (كأس الرابطة)

حوار في الجول - أمجد خزبك صاحب الذهبية المصرية الوحيدة في أولمبياد باريس: تم الاستغناء عني مرتين في مصر