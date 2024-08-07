ملخص فوز سيراميكا كليوباترا 3-1 طلائع الجيش - (نهائي كأس الرابطة)
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 23:59
ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش 3-1 - (نهائي كأس الرابطة)
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