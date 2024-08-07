هدف طلائع الجيش الأول في سيراميكا - كريم طارق (كأس الرابطة)
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 21:52
جووووووووووووووول 🔥🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 7, 2024
كريم طارق يحرز هدف التعادل في مرمي سيراميكا لتصبح النتيجة 1-1 في نهائي كأس الرابطة ⚽ pic.twitter.com/T7FnEhgfmE
هدف طلائع الجيش الأول في سيراميكا - كريم طارق (كأس الرابطة)
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