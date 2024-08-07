هدف سيراميكا الأول في طلائع الجيش - جون إيبوكا (كأس الرابطة)

جووووووووووووووول 🔥🔥



جون إيبوكا يحرز أول أهداف سيراميكا في مرمي طلائع الجيش لتصبح نتيجة 1-0 في نهائي كأس الرابطة ⚽ pic.twitter.com/oa41Bo9wf4