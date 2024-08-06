اعتزال الكوبي ميجان لوبيز بعد تتويجه بالذهبية الخامسة في الأولمبياد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 22:51

8/6/2024 10:51:34 PM اعتزال الكوبي ميجان لوبيز بعد تتويجه بالذهبية الخامسة في الأولمبياد

اعتزال الكوبي ميجان لوبيز بعد تتويجه بالذهبية الخامسة في الأولمبياد

أولمبياد باريس
نرشح لكم
ملخص فوز فرنسا على مصر 3-1 (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الثالث ضد مصر - ميشيل أوليسي (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الثاني في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الأول في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) هدف مصر الأول ضد فرنسا - محمود صابر (أولمبياد باريس) ملخص فوز إسبانيا على المغرب 2-1 (أولمبياد باريس) أولمبياد باريس - هدف المغرب الأول في إسبانيا - سفيان رحيمي أولمبياد باريس - إصابة قوية لحكم مباراة المغرب وإسبانيا واستبداله
أخر الأخبار
جمال علام: مستعد للاعتذار لـ رمضان صبحي.. ولم أتحدث عن كولر 6 ساعة | الكرة المصرية
سيستمر في أوروبا.. بنفيكا يجدد تعاقد دي ماريا لموسم جديد 6 ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تسحق البرازيل وتضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي 6 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي 7 ساعة | باريس 2024
فوت ميركاتو: الأهلي يحاول ضم كورزاوا لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق 7 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية 7 ساعة | باريس 2024
المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل 7 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس 7 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ