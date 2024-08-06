هدف فرنسا الثاني في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس)
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 00:24
فرنسا تستغل النقص العددي لمصر وتسجل هدف التقدم عن طريق ماتيتا 😶#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/eOL7mcUtbA— FilGoal (@FilGoal) August 5, 2024
هدف فرنسا الثاني في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس)
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