ملخص فوز الزمالك على إنبي 4-2 (الدوري المصري)

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 23:26

8/5/2024 11:26:15 PM ملخص فوز الزمالك على إنبي 4-2 (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك على إنبي 4-2 (الدوري المصري)

الزمالك إنبي الدوري المصري ناصر منسي
نرشح لكم
هدف فرنسا الثاني في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) هدف فرنسا الأول في مصر الأولمبي - ماتيتا (أولمبياد باريس) هدف الزمالك الثاني في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري) أهداف فوز بيراميدز على زد 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على المقاولون العرب 4-0 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث ضد المقاولون - وسام أبو علي (الدوري المصري) هدف الأهلي الرابع في المقاولون - بيرسي تاو (الدوري المصري)
أخر الأخبار
محمود صابر: لعب 120 دقيقة ضد باراجواي وفرنسا أثر علينا.. وسنقاتل لتحقيق البرونزية 28 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول – البنك الأهلي يتفق مع مودرن سبورت لضم عبد الكبير الوادي 29 دقيقة | الدوري المصري
حلم نهائي الأولمبياد يتبخر وفرصة للبرونزية.. منتخب مصر يخسر في الوقت الإضافي من فرنسا 47 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - موعد مباراة الميدالية البرونزية بين مصر والمغرب.. القنوات الناقلة والمعلق 47 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 6 أغسطس 58 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – استقبال جماهيري لـ محمد السيد في القاهرة 59 دقيقة | باريس 2024
بسبب مباراة مصر الأولمبي ضد فرنسا.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - قذيفة محمود صابر في فرنسا تكتب هدف مصر الأول في نصف النهائي 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ