أولمبياد باريس - هدف المغرب الأول في إسبانيا - سفيان رحيمي

هـــــــــداف #الألعاب_الأولمبية



سفيان رحيمي سجل للمباراة الخامسة على التوالي ووصل لسادس أهدافه مع المغرب في البطولة. ⭐️#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/bqiOEINiVH