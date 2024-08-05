أولمبياد باريس - هدف المغرب الأول في إسبانيا - سفيان رحيمي
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 20:40
هـــــــــداف #الألعاب_الأولمبية— FilGoal (@FilGoal) August 5, 2024
سفيان رحيمي سجل للمباراة الخامسة على التوالي ووصل لسادس أهدافه مع المغرب في البطولة. ⭐️#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/bqiOEINiVH
أولمبياد باريس - هدف المغرب الأول في إسبانيا - سفيان رحيمي
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