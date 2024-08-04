هدف الأهلي الرابع في المقاولون - بيرسي تاو (الدوري المصري)
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 22:56
جوووووول🔥⚽.. عمر كمال بدأها وختمها بأسيست رائع لـ بيرسي تاو ليضيف الجنوب إفريقي الهدف الرابع للأهلي في شباك المقاولون💥 pic.twitter.com/LgwedbpHp6— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 4, 2024
هدف الأهلي الرابع في المقاولون - بيرسي تاو (الدوري المصري)
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