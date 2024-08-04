رفضتها فرنسا.. قصة الجزائرية كايليا نمور صاحبة أول ذهبية عربية في الأولمبياد

رفضتها فرنسا بسبب الإصابة.. ففازت بالذهبية من قلب باريس 🔥💪



من هي الجزائرية كايليا نمور صاحبة أول ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد باريس 🇩🇿🥇#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/jDsUDAKRtu