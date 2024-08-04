أولمبياد باريس - الجزائرية كيليا نمور تحرز أولى ذهبيات العرب بعد استعراض رائع في الجمباز
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 17:48
الميدالية الذهبية الأولى للعرب والجزائر في أولمبياد باريس 🥇👏— FilGoal (@FilGoal) August 4, 2024
كايليا نمور تنال الذهب في الجمباز الفني. 🔥#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/uUdjuTyZiI
أولمبياد باريس - الجزائرية كيليا نمور تحرز أولى ذهبيات العرب بعد استعراض رائع في الجمباز
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