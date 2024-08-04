أهداف فوز بورتو على لشبونة 4-3 (السوبر البرتغالي)
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 01:49
☑ RESUMO— VSPORTS (@vsports_pt) August 3, 2024
Supertaça (Final) | Sporting 3-4 FC Porto#Supertaça #SCPFCP
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أهداف فوز بورتو على لشبونة 4-3 (السوبر البرتغالي)
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