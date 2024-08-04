أهداف فوز بورتو على لشبونة 4-3 (السوبر البرتغالي)

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 01:49

8/4/2024 1:49:43 AM أهداف فوز بورتو على لشبونة 4-3 (السوبر البرتغالي)

أهداف فوز بورتو على لشبونة 4-3 (السوبر البرتغالي)

بورتو سبورتنج لشبونة السوبر البرتغالي
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