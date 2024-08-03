أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 5-0 (السوبر التركي)

السبت، 03 أغسطس 2024 - 23:30

8/3/2024 11:30:49 PM أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 5-0 (السوبر التركي)

أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 5-0 (السوبر التركي)

جالاتاسراي بشكتاش السوبر التركي
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