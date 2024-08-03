أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 5-0 (السوبر التركي)
السبت، 03 أغسطس 2024 - 23:30
بشكتاش يتوج بلقب كأس السوبر التركي للمرة الـ 10 في تاريخه بفوزه العريض على غلطة سراي 5 - 0 #غلطة_سراي_بوشكتاش pic.twitter.com/x5MleVnKtv— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) August 3, 2024
أهداف فوز بشكتاش على جالاتاسراي 5-0 (السوبر التركي)
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