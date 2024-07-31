أهداف فوز البلدية على الإسماعيلي 4-2 (الدوري المصري)
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 00:01
أهداف فوز البلدية على الإسماعيلي 4-2 (الدوري المصري)
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